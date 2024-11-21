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İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Netanyahu ve Gallant'ı Tutuklama Zorunluluğu

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Netanyahu ve Gallant'ın İtalya'ya gelmeleri durumunda tutuklanacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:38
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Netanyahu ve Gallant'ı Tutuklama Zorunluluğu

İtalya Savunma Bakanı'ndan Çarpıcı Açıklamalar

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin "yanlış" olduğunu belirtti. Bununla birlikte, her iki liderin de İtalya'ya gelmeleri halinde uluslararası hukuk gereği tutuklanacaklarını ifade etti.

Uluslararası Mevzuatın Gerekliliği

ANSA ajansına konuşan Crosetto, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır," dedi.

Tajani'den Dikkat Çeken Açıklama

Diğer yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, UCM'nin kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Kararın içeriğinin ne olduğunu ve mahkemeyi bu karara iten nedenleri göreceğiz. Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz," şeklinde konuştu. Tajani, müttefiklerle birlikte durumu değerlendireceklerini belirtti.

Muhalefetten Tepki

Tajani'nin açıklamaları, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi tarafından "şok edici ve utanç verici" olarak nitelendirildi. M5S milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Lahey'deki hâkimlerin kararlarının AB üyelerini de bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattığını kaydetti.

UCM'nin Kararı

UCM, gün içerisinde yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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