İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Rus saldırısına hazır değiliz

Crosetto, Roma'da yaptığı açıklamada İtalya'nın Rusya veya başka bir ülkeden gelebilecek saldırıya hazır olmadığını ve savunmaya son 20 yılda yeterince yatırım yapılmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:54
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto: Rus saldırısına veya başka ülkeden gelecek saldırıya hazır değiliz

Vespucci'nin dünya turu etkinliğinde Roma'da açıklama

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Roma'da İtalyan donanmasının eğitim gemisi Vespucci'nin dünya turuna ilişkin düzenlenen etkinlikte gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Rus saldırısına veya başka bir ülkeden gelecek saldırıya hazır değiliz. Bunu uzun zamandır söylüyorum."

Crosetto, savunma kabiliyetlerini geliştirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Bence bu ülkeyi, bir deli bize saldırmaya karar verirse kendini savunabilecek bir konuma getirme görevimiz var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den bahsetmiyorum, herhangi birinden bahsediyorum. Hazır değiliz çünkü son 20 yılda savunmaya daha fazla yatırım yapmadık ve bu nedenle 20 yıl, 1-2 yılda telafi edilemez." diye konuştu.

