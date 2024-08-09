İtalya Savunma Bakanı'ndan Ukrayna-Rusya Savaşı Hakkında Önemli Açıklama

İtalya'dan Ukrayna-Rusya Savaşına Yorum
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırının barış sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Ateşkes Umutları Zayıflıyor
İtalyan bakan, “Hiçbir ülke, başka bir ülkeyi işgal etmemeli; bu durum, uluslararası güvenliğe tehdit oluşturur” ifadelerini kullandı. Crosetto, bu tür eylemlerin ateşkes olasılığını giderek zayıflattığını belirtti.
Savunma Amaçlı Silah Tedariki
İtalya'nın, Kiev'e yalnızca savunma amacıyla silah tedarik ettiğini vurgulayan Crosetto, “Tedarik ettiğimiz silahlar başka amaçlar için kullanılamaz” diyerek, olası saldırganlık iddialarını yalanladı.
Barış İçin Savaşın Tırmandırılmaması Gerekiyor
İtalya'nın sağ koalisyonu, lider Giorgia Meloni'nin önderliğinde Ukrayna'ya destek vermeye devam ederken, Crosetto; “Barışa ulaşmak istiyorsak, savaşı körükleyecek durumları teşvik etmemeliyiz” dedi.
Ukrayna, Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta kapsamlı bir saldırı düzenleyerek, cepheyi genişletti.