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İtalya Savunma Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Guido Crosetto, Türkiye'yi ziyaret ederek bölgedeki güvenlik sorunları hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:51
İtalya Savunma Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İtalya Savunma Bakanı'nın Türkiye Ziyareti

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Crosetto, Türkiye'nin bölgede önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çekti.

G7 Toplantısı Sonrası Açıklamalar

G7 ülkelerinin savunma bakanlarının Napoli'deki toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Crosetto, G7'nin uluslararası güvenlik konularında bir araya gelerek iş birliği iradesini pekiştirdiğini belirtti. Bir gazetecinin Türkiye ziyareti ile ilgili sorusuna yanıt veren Crosetto, "Türkiye, Filistin polis güçlerinin eğitimi için Carabinieri ile iş birliği konusunda temel bir rol oynamaktadır," dedi.

Orta Doğu ve Afrikaya Dair Görüşmeler

Crosetto, Türkiye ile yapacağı görüşmelerin Orta Doğu ve Afrika için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Libya ve Somali konularında Türkiye ile olan diyalogun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Lübnan ve İsrail’e yönelik süreçlerin de takip edileceğini ifade etti.

UNIFIL Konusundaki Değerlendirmeler

İtalyan bakan, G7 ülkeleriyle Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdiklerini açıkladı. Birliklerin varlığını sürdürmesinin önemine değinen Crosetto, UNIFIL’e saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze ve İnsani Durum

Ayrıca, Gazze bölgesindeki duruma dair de açıklamalarda bulunan Crosetto, acil ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. İnsani yardım akışının artırılması ve iki devletli çözüm için siyasi adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

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