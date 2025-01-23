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İtalya, Savunma Harcamalarını Yüzde 5'e Yükseltme Hedefini İmkansız Görüyor

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, GSYH'nin yüzde 5'ine savunma harcamalarını çıkarmanın imkansız olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:27
İtalya, Savunma Harcamalarını Yüzde 5'e Yükseltme Hedefini İmkansız Görüyor

İtalya, Savunma Harcamalarında Yüzde 5 Hedefini İmkansız Buluyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma hedefini "imkansız" olarak nitelendirdi.

Parlamentoda Açıklamalar

Tajani, Parlamentonun üst kanadı Senato'da düzenlenen bir konferansta konuşarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerine yaptığı savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma çağrısına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Tajani, "Savunmaya daha fazla yatırım yapmalıyız. Bu, bizi savaş çığırtkanı yapmaz. Ancak GSYH'nin yüzde 5'ine ulaşmak imkansız. Yüzde 2'ye ulaşmak için büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın Etkisi

Tajani, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunda büyük bir değişiklik gözlemediğini belirterek, bazı şeylerin değişeceğini söyleyenlerin aslında bir değişim görmekte zorlandığını vurguladı.

Ayrıca, Rusya'nın Afrika üzerindeki etkisine dikkat çeken Tajani, "Rusya'nın Sahra Altı Afrika'da yaptıklarını göz ardı etmeyelim. Çünkü o bölgeyi ele geçirmek ve şu anda Batı'nın dostu olan ülkeleri etkileyerek onlara bir alternatif sunmak istiyor. Bu mücadeleyi kaybetmemiz mümkün değil." diye ifade etti.

Transatlantik İlişkiler

Tajani, Trump dönemindeki ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere de değinerek, İtalya'nın Avrupa ile ABD arasında bir "köprü" olabileceğini belirtti. Transatlantik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

AB ile ABD arasında anlaşmaya varmanın en iyi yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Tajani, "Ancak bu, çıkarlarımızı korumaktan vazgeçmek anlamına gelmez. ABD ile AB arasında ticaret savaşı olmaması gerekir. Ticaret savaşları hiç kimse için uygun değil." dedi.

Gelecek Nesiller İçin Enerji Stratejisi

Tajani, Uzak Doğu'daki gelişmeleri de dikkatle takip ettiklerini belirterek, hükümetin gelecek nesillerin bağımsız ve enerji açısından güvenli bir ülkede yaşamasını sağlamak için çalıştığını ifade etti. Ayrıca, nükleer enerji yasa tasarısını bakanlar kurulunda görüşmeye hazır olduklarını ekledi.

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