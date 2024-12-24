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İtalya: Suriye'deki Barış Sürecine Katılmak İstiyoruz

İtalya, Suriye'deki barış ve istikrar sürecinde aktif rol almak istiyor. Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:15
İtalya: Suriye'deki Barış Sürecine Katılmak İstiyoruz

İtalya, Suriye'deki Barış ve İstikrar Sürecine Katılmak İstiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin Suriye'deki yeni yönetimle yaptığı görüşmelere dikkat çekerek, "Suriye'deki yeniden birleşme, barış ve istikrar sürecinin aktif bir parçası olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansına göre, Tajani, Kosova'ya yaptığı ziyaret sırasında 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtalyan bir heyetin Suriye'deki yeni yönetimle Şam'da görüştüğünü belirtti.

Tajani, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair çalışmaların önemine de vurgu yaparak, bu süreçleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkeler arası yakınlaşma sağlamak için bir araç olabileceğini ancak mevcut durumun henüz net olmadığını belirtti.

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