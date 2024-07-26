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İtalya, Suriye'ye Büyükelçi Göndermeyi Planlıyor

İtalya, 10 yıl aradan sonra Suriye'ye büyükelçi göndermeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Tajani'den açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 21:22
İtalya, Suriye'ye Büyükelçi Göndermeyi Planlıyor

İtalya'dan Suriye'ye Diplomatik Adım

İtalya, 10 yıl aradan sonra Suriye'ye yeniden büyükelçi göndermeyi planlıyor. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Meclis'te yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma niyetinde olduğunu belirtti.

Yeni Diplomatik İlişkiler

Bakan Tajani, Rusya'nın Orta Doğu'daki diplomatik çabalarını engelleme hedefinde olduklarını ifade etti. Bu bağlamda İtalya'nın atacağı bu adım, Avrupa Birliği (AB) içerisinde tartışmalara yol açabilecek bir diplomatik hamle olarak yorumlanıyor.

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