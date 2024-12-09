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İtalya, Suriyeli Sığınmacı Başvurularını Askıya Aldı

İtalya, Suriye'deki çatışmalar yüzünden Suriyelilerin sığınma taleplerini askıya aldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 23:38
İtalya, Suriyeli Sığınmacı Başvurularını Askıya Aldı

İtalya, Suriyeli Sığınmacı Başvurularını Duraklattı

İtalya, Suriyelilerin sığınma taleplerine ilişkin işlemleri askıya aldığını duyurdu. Başbakan Giorgia Meloni, sığınma başvurularının durdurulması kararını, bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada açıkladı.

Durum Değerlendirmesi Toplantısı

Başbakan Meloni'nin başkanlık ettiği toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Savunma Bakanı Guido Crosetto ve diğer önemli yetkililer katıldı. Toplantıda, Suriye'deki durum ve mevcut güvenlik endişeleri masaya yatırıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin bazı bölgelerinde çatışmaların hala sürdüğü bir ortamda, sivillerin güvenliğine mutlak öncelik verilmesi ve barışçıl bir geçiş sürecinin sağlanması gerektiği vurgulandı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, İtalyan vatandaşlarının güvenliğine ve özellikle Hristiyanlar ile tüm azınlıkların korunmasına özel önem atfedildiği belirtildi.

Sığınma Taleplerinin Askıya Alınması

Açıklamada, "Diğer Avrupa ortaklarının aldığı kararlara paralel olarak, Suriye'den gelen sığınma başvurularının işleme konulmasının askıya alınmasına karar verildi" denildi. Ayrıca, Şam'daki büyükelçiliğin görevine devam etmesi konusunda da karar alındığı bildirildi. Hükümet, diplomatik misyonun tüm çalışanlarına minnettarlığını ifade etti.

İtalyan hükümeti, bölgesel ortaklar, Avrupa ülkeleri ve G7 ile birlikte gelişmeleri yakın temas halinde izlemeye devam edeceğini açıkladı.

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