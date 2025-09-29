İtalya, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi: Meloni'den Kabul Çağrısı

İtalya, Trump'ın Gazze Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Meloni: Taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip planı kabul etmeye çağırdı.

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Meloni paylaşımında şunları vurguladı:

"Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız ve kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması için de elzemdir. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün sunulan öneri, bu süreçte bir dönüm noktası teşkil edebilir ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam ve güvenli insani yardım erişimini sağlayabilir."

Meloni, planın önemini ve İtalya'nın desteğini şu ifadelerle özetledi:

"İtalya'nın memnuniyetle karşıladığı plan, bölgesel ortakların tam katılımıyla Gazze Şeridi'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınması için iddialı bir proje ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İtalya; ABD, Avrupalı ​​ortaklar ve bölgeyle yakın koordinasyon içinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve Başkan Trump'a arabuluculuk ve Orta Doğu'ya barış getirme çabaları için teşekkür eder. İtalya, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırmaktadır."

Meloni ayrıca Hamas'a yönelik değerlendirmesinde, örgütün esirleri serbest bırakarak, Gazze'nin geleceğinde rol almamayı kabul ederek ve tamamen silahsızlanarak savaşı sona erdirme fırsatına sahip olduğunu savundu ve şu ifadeyle sözlerini tamamladı:

"İtalya, Washington'ın İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikteliğe doğru siyasi bir yol üzerinde anlaşmaya varmak için diyaloğu yenileme çabalarını destekleyecektir. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış, İsrail Devleti ile Filistin Devleti'nin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşaması ve İsrail'in Arap ve İslam ülkeleriyle tam bir normalleşme sağlamasıyla mümkündür."

Öne çıkan nokta: İtalya, planı destekleyerek tarafları kabul etmeye çağırıyor ve rehinelerin derhal serbest bırakılmasını, sivil halka insani yardım erişiminin sağlanmasını öncelikli hedef olarak gösteriyor.