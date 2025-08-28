DOLAR
41,02 0,05%
EURO
48,05 -0,56%
ALTIN
4.507,59 -0,62%
BITCOIN
4.592.156,83 0,29%

İtalya, Ukrayna'da Çok Uluslu Güce Katılmayacağını Açıkladı

İtalya, Ukrayna topraklarında görevlendirilecek çok uluslu güce katılmayacağını bildirdi; sınır dışında izleme ve eğitim seçenekleri değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:35
İtalya, Ukrayna'da Çok Uluslu Güce Katılmayacağını Açıkladı

İtalya, Ukrayna'da Çok Uluslu Güce Katılmayacağını Açıkladı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın Ukrayna topraklarında görevlendirilmesi muhtemel çok uluslu güce katılımının öngörülmediği bildirildi.

Chigi Sarayı'ndaki Değerlendirme Toplantısı

Sabah saatlerinde Roma'daki Chigi Sarayı'nda, Ukrayna'da barış için olası müzakere süreci ve Beyaz Saray'daki son görüşmelerin ardından durum değerlendirmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Başbakan Giorgia Meloni'nin başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Matteo Salvini ile Savunma Bakanı Guido Crosetto katıldı. Açıklamada, toplantıda son haftalarda ortaya çıkan 'adil bir barış' yolunda diyalog fırsatlarının derinlemesine ele alındığı belirtildi.

Basın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Bu sürecin kilit noktası, ABD, Avrupa ve Batılı ortaklarla birlikte hazırlanacak Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantilerinden oluşmaktadır. İtalya, Washington Antlaşması'nın 5. maddesinden esinlenen kolektif bir savunma güvenliği mekanizması önerisiyle bu çerçevenin tanımlanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, İtalya’nın Ukrayna topraklarında görevlendirilecek muhtemel çok uluslu bir güce katılımının öngörülmediği bir kez daha vurgulandı. Sadece çatışmaların sona ermesinden sonra Ukrayna sınırları dışında izleme ve eğitim faaliyetlerine yönelik bazı seçeneklerin değerlendirilebileceği belirtildi."

Ayrıca, İtalya hükümetinden yetkililerin daha önce de farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarla Ukrayna'ya asker göndermeye karşı olduklarını belirttikleri hatırlatıldı.

Başbakan Meloni'den Kiev Saldırısına Tepki

Başbakan Giorgia Meloni, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi.

Meloni, "Bu gece Kiev'e yönelik yoğun saldırılar, kimin barışın yanında olduğunu ve kimin müzakere sürecine inanma niyetinde olmadığını açıkça göstermektedir. Düşüncelerimiz, akıl dışı Rus saldırılarının kurbanı olan masum sivillerin, aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte Ukrayna halkına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
2
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
3
Gaye Özen'in 'Nefes' Minyatür Sergisi Datça'da Açılıyor
4
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
5
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
6
Düzce Belediyesi'nden 30 Ağustos'ta Sürpriz Korolu Gösteri
7
Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu: Türkiye-Arnavutluk İşbirliği Vurgulandı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı