İtalya, Ukrayna'da Çok Uluslu Güce Katılmayacağını Açıkladı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın Ukrayna topraklarında görevlendirilmesi muhtemel çok uluslu güce katılımının öngörülmediği bildirildi.

Chigi Sarayı'ndaki Değerlendirme Toplantısı

Sabah saatlerinde Roma'daki Chigi Sarayı'nda, Ukrayna'da barış için olası müzakere süreci ve Beyaz Saray'daki son görüşmelerin ardından durum değerlendirmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Başbakan Giorgia Meloni'nin başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Matteo Salvini ile Savunma Bakanı Guido Crosetto katıldı. Açıklamada, toplantıda son haftalarda ortaya çıkan 'adil bir barış' yolunda diyalog fırsatlarının derinlemesine ele alındığı belirtildi.

Basın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"Bu sürecin kilit noktası, ABD, Avrupa ve Batılı ortaklarla birlikte hazırlanacak Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantilerinden oluşmaktadır. İtalya, Washington Antlaşması'nın 5. maddesinden esinlenen kolektif bir savunma güvenliği mekanizması önerisiyle bu çerçevenin tanımlanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, İtalya’nın Ukrayna topraklarında görevlendirilecek muhtemel çok uluslu bir güce katılımının öngörülmediği bir kez daha vurgulandı. Sadece çatışmaların sona ermesinden sonra Ukrayna sınırları dışında izleme ve eğitim faaliyetlerine yönelik bazı seçeneklerin değerlendirilebileceği belirtildi."

Ayrıca, İtalya hükümetinden yetkililerin daha önce de farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarla Ukrayna'ya asker göndermeye karşı olduklarını belirttikleri hatırlatıldı.

Başbakan Meloni'den Kiev Saldırısına Tepki

Başbakan Giorgia Meloni, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi.

Meloni, "Bu gece Kiev'e yönelik yoğun saldırılar, kimin barışın yanında olduğunu ve kimin müzakere sürecine inanma niyetinde olmadığını açıkça göstermektedir. Düşüncelerimiz, akıl dışı Rus saldırılarının kurbanı olan masum sivillerin, aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte Ukrayna halkına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.