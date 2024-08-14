İtalya, Ukraynalı Yetim Çocukların Geri Gönderilmesini Durdurdu

İtalya'da Ukraynalı Yetim Çocukların Durumu

İtalyan güvenlik güçlerinin, Kiev’in geri gönderilmesini talep ettiği 57 Ukraynalı yetim çocuğun iade prosedürünü durdurduğu duyuruldu. Bu bilgilerin ulusal basında yer alması üzerine konu yeniden gündeme geldi.

Çocukların Gelir Gelmez İade Süreci

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcında, Mart 2022'de İtalya'nın Bergamo şehrine getirilen bu çocukların, Ukrayna hükümeti tarafından geri gönderilmeleri istenmişti. Ancak Bergamo Emniyet Müdürlüğü, iade sürecini durdurma kararı aldı.

İade Kararı ve Destekleyen Kurumlar

İtalya'daki Ukrayna Konsolosluğu, 6 ile 16 yaşları arasında değişen bu çocukların bir an önce ülkelerine geri gönderilmelerini talep etmişti. İtalyan adli makamları daha önce 16 Ağustos'ta çocukların iade edilmesi yönünde bir karar aldı; fakat Bergamo Emniyet Müdürlüğü bu süreci askıya aldı. Çocukların en az iki hafta daha İtalya'da kalacağı ifade ediliyor.

Uluslararası Bağlam ve Koruma Talepleri

Bu süreçte bazı çocukların ve aile üyelerinin uluslararası düzeyde koruma talep ettiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi bazı uluslararası kuruluşların, çocukların Ukrayna'ya geri gönderilmesine karşı olduğu bildirildi.

Haberin Arka Planı

Bahsi geçen yetimlerin, Karadeniz’de bulunan Berdyansk kentindeki iki yetimhaneden getirildikleri belirtildi. Kiev’in bu çocukların geri gönderilmesi konusundaki aceleci tavrının arka planı ne olduğu ise hala belirsizliğini koruyor.