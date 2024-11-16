İtalya, UNIFIL Üssüne Saldırıları 'Kabul Edilemez' Olarak Nitelendirdi

İtalya'dan Sert Açıklama: UNIFIL'e Yönelik Saldırılar Kabullenilemez

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üssüne yönelik son saldırıları kınadı.

Tajani, görüşmede UNIFIL üssüne düşen patlamamış top mermisi de dahil olmak üzere, personel ve tesislere yönelik her türlü saldırının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. İtalya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bakan Saar'ın, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılacağına ilişkin garanti verdiğini belirtti.

Tajani ayrıca, Lübnan'daki BM misyonunda görev yapan askerlerin güvenliğinin sağlanmasının önemine de dikkat çekti. Bu bağlamda, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası Gazze Şeridi'nde şiddetin durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirdi.

Öte yandan, UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şema beldesinde bulunan karargaha düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya neden olmadığı, yalnızca küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.