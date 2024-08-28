İtalya ve ABD Dışişleri Bakanları Kızıldeniz ve Gazze Üzerine Görüştü

İtalya ve ABD Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefon toplantısında Kızıldeniz ve Gazze'deki güncel durumu masaya yatırdı.

Kızıldeniz'deki Güvenlik İhtiyacı

Tajani, telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’deki duruma dair büyük bir dikkatle değerlendirmelerde bulunduklarını vurguladı. Özellikle, Husilerin Yunan petrol tankerine gerçekleştirdiği son saldırının çevre felaketine yol açabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Tajani, “Kızıldeniz'de seyir güvenliğini sağlamak için çabaların artırılması kaçınılmaz.” dedi. Ayrıca, İtalya'nın AB’nin Kızıldeniz’deki seyrüsefer güvenliğine yönelik Aspides misyonunu destekleme kararlılığını yineleyeceğini ifade etti.

Gazze'de Ateşkes Çabaları

Tajani, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla ABD’nin öncelik verdiği arabuluculuk faaliyetlerine tam destek verdiklerini belirtti. Washington'la iş birliğinin, bölgedeki gerilimi azaltma konusunda hayati bir strateji oluşturduğunu vurguladı.

Diğer Önemli Konular

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi diğer konular da gündeme geldi. İki bakan, önümüzdeki G7 Dışişleri Bakanları toplantısının 23 Eylül'de New York'ta gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, Pekin ile sürekli diyalogun sürdürülmesi, Libya'daki Merkez Bankası'nın rolunun desteklenmesi ve Hint-Pasifik bölgesinde deniz özgürlüğünün muhafaza edilmesi gerektiği üzerinde fikir birliğine vardı.

Samimi Bir İletişim

Tajani, X platformunda Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin uzun ve samimi olduğunu belirtti. İki lider, Gazze ve Kızıldeniz'deki gelişmelere dair ortak görüşlerini paylaştılar. “Roma ve Washington, bölgedeki tüm aktörlere itidal çağrısında bulunuyor. Orta Doğu'da barış sağlamak için gerilimi artıran eylemlerden kaçınılmalı.” ifadelerini kullandı.