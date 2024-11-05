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İtalya ve Fransa'dan Orta Doğu İçin Ortak Ateşkes Çağrısı

İtalya ve Fransa, Orta Doğu'daki durumu ele alarak en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:57
İtalya ve Fransa'dan Orta Doğu İçin Ortak Ateşkes Çağrısı

Orta Doğu'da Ateşkes Talebi

İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi için en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğini dile getirdiler.

Görüşmenin Detayları

İtalya Dışişleri Bakanlığı, iki bakanın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin merkezinde Orta Doğu'daki olayların yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve ikili işbirliği konularının yer aldığını açıkladı.

Lübnan'a Destek Vurgusu

Tajani ve Barrot, Lübnan'daki iç siyasi krizin çözümüne öncelik vererek ülkenin istikrarını korumak adına Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne sağlanacak desteği vurguladı.

Tajani, görüşmesinde; "Bakan Barrot ile Orta Doğu'da mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanmasının gerekliliğini paylaşıyoruz. İran'ın gerilimi tırmandırmaktan kaçınması ve İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmaya varılması artık öncelikli hedef olmalı." şeklinde belirtti.

Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik

Tajani, ayrıca Lübnan kurumlarının güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması konusunda da isteklerini ifade etti. Özellikle 1701 sayılı kararın uygulanması ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün rolü üzerinde durduklarını belirtti.

Diğer Önemli Konular

Toplantının diğer önemli konuları arasında ABD başkanlık seçimleri, AB rekabet gücünün artırılması, düzensiz göçle mücadele ve İtalya ile Fransa arasındaki ilişkilere dair meseleler yer aldı.

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