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İtalya ve Irak'tan Orta Doğu'da Gerginliğin Önlenmesi Taahhüdü

İtalya ve Irak, Orta Doğu'daki gerginliği önlemek için çaba göstermeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:29
İtalya ve Irak'tan Orta Doğu'da Gerginliğin Önlenmesi Taahhüdü

İtalya ve Irak'tan Önemli Taahhüt

İtalya ile Irak, Orta Doğu'daki bölgesel gerginliğin engellenmesine yönelik kararlı bir taahhüt daha verdi. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanı arasındaki telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Bakanların Endişeleri

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'daki artan gerginliklerin neden olduğu endişelerini paylaştı. Irak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "İtalya ve Irak, bölgesel gerginliğin önlenmesine yönelik her türlü çabayı göstereceklerine dair taahhütlerini yinelemektedir" denildi.

Gelecek İletişim ve İşbirlikleri

Açıklamada, iki bakanın da bu konu etrafında yakın işbirliğine devam edeceğinin altı çizildi. Tajani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya hükümetinin bölgedeki gerginliğin önlenmesine yönelik çabalarını vurguladı. "Irak'taki istikrar, bölgenin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de Barış İçin İşbirliği

İtalya'nın, Gazze'deki durumu ele alarak Irak ile işbirliği yapma arzusu taşıdığına dikkat çeken Tajani, Orta Doğu'da barışı sağlama çabalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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