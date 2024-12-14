İtalya ve Lübnan Liderleri Ateşkesi Görüştü

Giorgia Meloni ve Necib Mikati Roma’da Bir Araya Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'da Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü. İki lider, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sürdürülmesine dair önemli konuları ele aldı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, Meloni'nin, ateşkesin devamını destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladığı kaydedildi. İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Meloni'nin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonundaki önemli rolünü ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne uluslararası desteğin koordinasyonunda üstlendiği temel görevleri hatırlattığı ifade edildi.

Suriye ve Mülteciler Üzerine Değerlendirmeler

İki liderin Suriye’deki durum üzerinde de durduğu bildirildi. Meloni, Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğü'nün korunmasının önemini vurgularken, aynı zamanda kapsayıcılık ve azınlıkların korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Açıklamada, mültecilerin gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşü için gerekli koşulların oluşturulmasının aciliyetinin yanı sıra bu konuda ortak görüş paylaşıldığına da yer verildi.

Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilere de vurgu yaparak, Meloni'ye özellikle ateşkes anlaşması ve Lübnan ordusuna verilen destek için teşekkür etti. Ayrıca, Mikati, İtalya'nın UNIFIL'e sağladığı aktif katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.