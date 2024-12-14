DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

İtalya ve Lübnan Liderleri Ateşkesi Görüştü

İtalya Başbakanı Meloni, Lübnanlı mevkidaşı Mikati ile Roma'da bir araya gelerek Suriye ve Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:18
İtalya ve Lübnan Liderleri Ateşkesi Görüştü

Giorgia Meloni ve Necib Mikati Roma’da Bir Araya Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'da Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü. İki lider, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sürdürülmesine dair önemli konuları ele aldı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, Meloni'nin, ateşkesin devamını destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladığı kaydedildi. İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Meloni'nin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonundaki önemli rolünü ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne uluslararası desteğin koordinasyonunda üstlendiği temel görevleri hatırlattığı ifade edildi.

Suriye ve Mülteciler Üzerine Değerlendirmeler

İki liderin Suriye’deki durum üzerinde de durduğu bildirildi. Meloni, Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğü'nün korunmasının önemini vurgularken, aynı zamanda kapsayıcılık ve azınlıkların korunmasının gerekliliğine dikkat çekti. Açıklamada, mültecilerin gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşü için gerekli koşulların oluşturulmasının aciliyetinin yanı sıra bu konuda ortak görüş paylaşıldığına da yer verildi.

Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel ilişkilere de vurgu yaparak, Meloni'ye özellikle ateşkes anlaşması ve Lübnan ordusuna verilen destek için teşekkür etti. Ayrıca, Mikati, İtalya'nın UNIFIL'e sağladığı aktif katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
3
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
4
Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
5
Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği
6
Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi
7
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'deki Esirleri Kasten Bombaladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak