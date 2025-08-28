DOLAR
İtalya ve Suudi Arabistan Batı Şeria'daki Tek Taraflı Şiddeti Kınadı

Tajani ve Bin Ferhan Roma'da ortak bildiri imzaladı; Batı Şeria'daki tek taraflı ve şiddet eylemleri kınandı, Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:10
Roma görüşmesinde ortak bildiri: Gazze'de savaşa son, rehineler serbest bırakılmalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Roma'da bir araya gelerek, Batı Şeria'da iki devletli çözümü tehlikeye atan her türlü tek taraflı ve şiddet eylemini kınayan ortak bir bildiri imzaladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşmenin öncelikli gündem maddeleri Orta Doğu ve Gazze kriziydi. İki bakan, bildiride rehinelerin derhal serbest bırakılması ve insani yardımlara erişim sağlanması çağrısını yineledi.

Açıklamada, tarafların Orta Doğu'da adil, güvenli, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış hedefiyle hareket ettikleri; Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Metinde ayrıca herhangi bir gerekçe ile Filistinlilerin yerinden edilmesinin kesin bir şekilde reddedildiği belirtildi.

Görüşmede Tajani, İtalya'nın "Gazze için Gıda Girişimi" ile bugüne kadar yürütülen insani yardım çalışmalarına değindi ve 181 Filistinli çocuğun tıbbi tahliyesi bilgisini paylaştı.

İtalyan bakanın, Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde New York'ta düzenlenen iki devletli çözüm konferansına İtalya'nın aktif katılımını hatırlattığı ve Filistin yönetiminin merkezde yer aldığı bir Gazze yönetimi, güvenlik planı ve yeniden inşa süreci üzerinde çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiği kaydedildi.

Ayrıca Tajani, İtalya'nın Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında kurulacak bir koruma misyonuna katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti; Lübnan'da görev yapan BM Geçici Görev Gücü'nün kritik rolüne dikkat çekilerek misyonun yenilenmesinin önemi vurgulandı.

Açıklama, Tajani ve Bin Ferhan'ın Ukrayna, Alaska ve Washington'daki görüşmeler ışığında adil ve kalıcı barış olasılıklarını ele aldığını; iki ülke arasındaki yoğun temasların yanı sıra enerji, ekonomi ve ticaret alanlarındaki işbirliklerinin de gündeme geldiğini bildirdi.

