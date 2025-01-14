İtalya ve Vatikan'dan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrikler

İtalya ve Vatikan'dan Önemli Destek

İtalya ve Vatikan, Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn'ı tebrik etti. İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin bugün Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 9 Ocak'ta kazandığı seçimler dolayısıyla tebrik ettiği vurgulandı.

İtalya'nın Destek Mesajları

Açıklamada, Meloni'nin İtalya'nın Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese olan bağlılığını yinelediği ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü ile İtalya-Lübnan İkili Askeri Misyonu çerçevesinde ülkesinin koordinasyon rolünü sürdüreceği mesajını verdiği ifade edildi.

Vatikan'dan Sıcak Tebrikler

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in, Cumhurbaşkanı Avn ile samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Parolin, yeni görevi sebebiyle Avn'ı tebrik etti ve Lübnan'da Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Navwaf Selam'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Uzun Süren Boşluğun Ardından Tarihi Seçim

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından, 9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Avn, yeni hükümeti kurma görevini UAD Başkanı Nevwaf Selam'a vermişti.