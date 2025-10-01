İtalya ve Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu için Güvenlik ve İnsani Yardım Çağrısı

Tajani ve Yerapetritis, Küresel Sumud Filosu'nda güvenlik, konsolosluk erişimi ve Kudüs Latin Patrikhanesi aracılığıyla alternatif yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:18
İtalya ve Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu için Güvenlik ve İnsani Yardım Çağrısı

İtalya ve Yunanistan'dan Küresel Sumud Filosu için Güvenlik ve İnsani Yardım Çağrısı

Antonio Tajani ve Yorgos Yerapetritis ortak açıklama yayımladı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Küresel Sumud Filosuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ve filodaki aktivistlerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İki ülke, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ortak yazılı açıklamada, filodaki kişilerin güvenliği ve sağlığı ile konsolosluk koruma faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Açıklamada yer alan ifade: "İtalya ve Yunanistan, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve katılımcıların güvenliği ile sağlığının garanti altına alınması ve her türlü konsolosluk koruma faaliyetinin yürütülmesine imkan tanınması için İsrail makamlarına çağrıda bulunmaktadır."

Ortak metinde ayrıca, filodaki kişilere yardım ulaştırmak için alternatif yolların tercih edilmesi çağrısı yapıldı ve katılımcılardan Kudüs Latin Patrikhanesi'nin teklifi değerlendirmesi istendi.

Katılımcılara çağrı metni: "İtalya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları olarak, filodakileri, Kudüs Latin Patrikhanesi'nin Gazze'deki çocuklar, kadınlarla ve erkeklerle dayanışma içinde olmak amacıyla hazırlanan yardımları güvenli bir şekilde ulaştırma teklifini kabul etmeye çağırıyoruz."

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik 29 Eylül'de açıkladığı 20 maddelik plane atıfta bulunularak diplomatik girişime değinildi.

Ortak değerlendirme: "ABD Başkanı Trump'ın diplomatik girişimi sayesinde, bu acımasız çatışmaya ve Filistin halkının çektiği acılara, tam insani yardım erişimi de dahil olmak üzere, ilk kez somut bir son verme olasılığı ortaya çıktı. İtalya ve Yunanistan, Gazze'ye insani yardım erişiminin garanti altına alınması ve en kısa sürede ateşkes sağlanması gerekliliğini yineliyor. Böylesine hassas bir dönemde, barışı halen reddedenler tarafından istismar edilebilecek girişimlerden kaçınılması gerekmektedir."

