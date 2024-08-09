İtalya'ya Tedavi İçin Götürülen Filistinli Bebek Hayatını Kaybetti

Filistinli Bebek Hayatını Kaybetti
Son günlerde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaralanan 16 Filistinli çocuk arasında bulunan 6 aylık bebek, tedavi için İtalya'ya götürülürken trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
İtalya'daki ANSA ajansının bildirdiğine göre, Gazze'den tahliye edilen çocuklardan biri olan 6 aylık bebek, Kahire'den Bologna’ya sevk edilirken, Milano'daki Niguarda hastanesine ulaşmadan yolda yaşamını yitirdi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den tahliye edilen çocukların Mısır ile işbirliği sayesinde İtalya'ya ulaştığını duyurdu. Bakanlık, özellikle tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bu çocukların sağlık durumlarının ciddiyetine dikkat çekti.
Geçmişteki Tahliyeler
İtalya'nın geçmişte de benzer durumlarla karşılaştığı bilinmektedir. 2023 sonbaharından itibaren, İtalya 300'den fazla Filistinliye tedavi amacıyla destek sağlayarak çeşitli yardımlar sunmuştur.