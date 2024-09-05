İtalya'yı Vuran Şiddetli Fırtına ve Yağışlar: Sel ve Taşkınlar Yaşanıyor

İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına Etkili

İtalya'nın kuzey bölgeleri, özellikle Piyemonte ve Lombardiya, şiddetli fırtına ve kuvvetli yağışlarla mücadele ediyor. Bu durum, bölgede sel ve taşkınların yaşanmasına neden oldu.

Canavese'de Kayıp Çiftçi

Torino kenti yakınlarındaki Canavese bölgesinde, 58 yaşındaki bir çiftçi, Orco Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucunda traktörüyle birlikte kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, çiftçiyi bulmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Susa Vadisi'nde Mahsur Kalan Vatandaşlar

Piyemonte'nin Susa Vadisi'nde, bir köprünün sel sularıyla yıkılması sonucunda yaklaşık 50 kişi mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi ve bazı yollar kapandı.

Milano'da Su Baskınları

Lombardiya'nın başkenti Milano'da da yağışlar, Lambro ve Seveso çaylarının taşmasına yol açtı. Bu süreçte, çok sayıda cadde su altında kalırken, evlerin bodrum ve zemin katları da etkilendi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, bu durumu yerinde incelemek üzere Lambro Çayı'nın taştığı alanlarda incelemelerde bulundu.

Venedik'te Yükselen Deniz Suları

Kuzeydeki Veneto bölgesinin başkenti Venedik de aşırı yağışlardan nasibini aldı. San Marco Meydanı, deniz sularının yükselmesiyle birlikte su altında kaldı. Venedik'in kanallarında suların 99 santimetreye kadar çıktığı bildirildi.

Yağışlı hava koşullarının devam etmesi beklenirken, bölgedeki vatandaşlar bodrum ve zemin katlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.