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İtalyan Alpleri'nde Kaybolan İngiliz Dağcılarından Biri Ölü Bulundu

İtalyan Alpleri'nde kaybolan iki İngiliz dağcıdan birinin cesedine ulaşıldı, diğerinin arama çalışmaları devam etmekte.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:24
İtalyan Alpleri'nde Kaybolan İngiliz Dağcılarından Biri Ölü Bulundu

İtalyan Alpleri'nde Kaybolma Vakası

İtalyan Alpleri'nde 1 Ocak'tan beri kaybolan iki İngiliz dağcıdan birinin cesedi bulundu. 1 Ocak'tan beri haber alınamayan Aziz Ziriat ve Sam Harris isimli dağcıların arama çalışmalarını sürdüren İtalya'nın Alpler Kurtarma Servisi, cesedin bulunduğu bölgedeki telefon kayıtlarına dayanarak bilgi verdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Açıklamada, bir dağcının cansız bedenine ulaşıldığı bildirilirken, diğer dağcı için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekildi. Ancak, bu çalışmaların olumsuz hava koşulları nedeniyle zorluklarla karşılaştığı belirtildi.

Bulunan cesedin hangi dağcıya ait olduğuna yönelik henüz bir tespitin yapılamadığı ifade edildi. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan diğer dağcının bulunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

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