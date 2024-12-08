İtalyan Donanması Yeni Amfibi Gemisi Trieste'yi Hizmete Aldı

İtalyan Donanması'nın Yeni Gücü: Trieste

İtalya Deniz Kuvvetleri, Trieste adlı yeni helikopterli çok maksatlı amfibi gemisini (L9890) önemli bir törenle hizmete aldı. Livorno kentinde gerçekleştirilen bu etkinliğe, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da katıldı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geminin hizmete alım töreninde, "İtalyan donanmasının şimdiye kadar sahip olduğu en büyük gemidir. Güvenliğimizi ve caydırıcılık potansiyelimizi artıran bir gemidir," ifadelerini kullandı. Bakan, Trieste'nin ülkenin savunmasına ve caydırıcılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Trieste'nin Özellikleri

Trieste'nin inşaatına 2017 yılında başlandı ve 2019'da ilk denemeleri yapıldı. Geminin boyu 245 metre ve kapasitesi 38.000 ton olup, saatte 25 knot hız yapabilme kabiliyetine sahiptir. Geniş iniş kalkış güvertesi ve pisti sayesinde, helikopterlerin yanı sıra İtalyan ordusuna ait F35-B ve AV-8B Harrier muharip uçaklarının da konuşlandırılması mümkün olacaktır.

Ayrıca, Trieste içinde yaklaşık 28 yataklı bir hastane barındırıyor. İtalyan basını, Trieste'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana donanmaya katılan en yenilikçi ve en büyük gemi olduğunu kaydederek, bu geminin İtalyan donanmasının yeni "amiral gemisi" olacağını belirtti.