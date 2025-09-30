İtalyan Fırkateyni Alpino'dan Küresel Sumud Filosu'na 'Son Çağrı'

İtalya, Alpino fırkateyninin 1 Ekim'de Gazze kıyılarından 150 deniz mili sınırında Küresel Sumud Filosu'na son çağrı yapacağını ve isteğe bağlı olarak aktivistleri güverteye alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 19:51
Genelkurmay: Güvenlik ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket edilecek

İtalya Genelkurmay Başkanlığı, İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyninin, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosundaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceğini bildirdi.

Açıklamada, bölgede filoya eşlik eden Alpino fırkateyninin şu ana kadar filodaki tüm teknelere resmi bildirimde bulunduğu ve filonun Gazze kıyılarından yaklaşık 180 deniz mili mesafedeyken bu uyarıların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada rota ve hızda bir değişiklik olmazsa filonun 1 Ekim günü yerel saatle 02.00 civarında Gazze kıyılarından 150 deniz mili uzaklıktaki sınıra ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Aynı metinde, 'Alpino fırkateyni, verilen talimatlara uygun olarak bu sınırı geçmeyecek ve böylece gemilerde bulunan kişilerin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye atılmayacaktır. İtalyan fırkateyni, güvenlik prosedürleri ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak, kendi isteğiyle gemiye geçmek isteyen herkesi kabul etmeye hazırdır.' ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Küresel Sumud Filosu'na yapılacak son çağrının filonun Gazze kıyılarından 150 deniz mili uzaklıktaki sınıra ulaşması durumunda gerçekleştirileceğini ve 'Bu noktada askeri gemi (Alpino) duracak ve olası yardım ve kurtarma müdahaleleri için hazır bekleyecektir.' şeklinde devam etti.

İtalyan basını, Alpino fırkateyninin öğleden sonra filodaki teknelere ilk çağrı mesajlarını göndermeye başladığını bildirdi.

Diğer yandan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine ABD'nin yeni planı çerçevesinde Gazze'de ateşkes olma ihtimalini dikkate almaları ve taşıdıkları yardımların ulaştırılmasını sağlamak için alternatif çözümleri tercih etmeleri yönünde son bir çağrıda bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise bugün LA7 kanalındaki yayında, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in ablukasını zorlaması halinde İtalyan donanmasının filoya eşlik etmeyeceğini ifade etti.

