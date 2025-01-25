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İtalyan Leonardo ve Baykar, Savunma Sanayiinde Yeni İşbirliği İhtimalleri Üzerinde Çalışıyor

Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Baykar ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin savunma sanayisinde yeni işbirliklerine kapı araladığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:16
İtalyan Leonardo ve Baykar, Savunma Sanayiinde Yeni İşbirliği İhtimalleri Üzerinde Çalışıyor

İtalyan Leonardo ve Baykar, Savunma Sanayiinde Yeni İşbirliği İhtimalleri Üzerinde Çalışıyor

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo ile Türk savunma sanayiinde önemli bir yer edinen Baykar, gerçekleştirilen görüşmelerle savunma sanayisinde güçlü bir işbirliğine yöneliyor. Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, iki firmanın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık bulunduğunu bildirdi.

Cingolani'den Değerlendirmeler

Cingolani, İstanbul'da Baykar’la gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, "Baykar'daki meslektaşlarımızla birkaç aydır görüşüyoruz. Geçen haftaki ziyaret son derece ilgi çekiciydi çünkü İstanbul'daki tesisi ziyaret ettik. Teknik görüşmeler yaptık ve ürünlerle teknolojileri geliştirme olasılıklarını çok ciddi şekilde araştırıyoruz," diye belirtti.

Leonardo CEO'su, Baykar ile insansız sistemler alanında önemli sıçramalar yapabileceklerini ifade ederek, "Baykar'daki meslektaşlarımız ile birlikte hareket edersek gerçekten büyük başarı sağlama potansiyelimiz var. Avrupa dahil yeni pazar alanlarına açılmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Görüşmelerin Devamı

Cingolani, söz konusu ziyaretin Leonardo ile Baykar arasında yeni bir işbirliği sinyali olup olmadığına dair, "Bunu onaylıyorum. Ama daha fazlasını söyleyemem. Her iki taraf da oldukça ilgili ve görüşmelerden memnun," yanıtını verdi.

İşbirliği ve Teknolojik Sinerji

Cingolani, görüşmelerin gidişatında detayların üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Leonardo'nun ürün portföyü, Baykar'ın insansız hava araçları ile uyum sağlamaktadır. Bu potansiyel sinerji gerçekten dikkat çekici," dedi. Leonardo, insansız sistemlerdeki tecrübelerini Baykar ile entegre etmeyi planlıyor ve bu işbirliğinin gelecekteki gelişim süreci hakkında iyimser olduklarını belirtti.

Baykar’ın Yükselişi ve Etkileyici Altyapısı

Cingolani daha sonra Baykar'ın İstanbul'daki tesisini ziyaret ettiğini ve şirketin olağanüstü düzeyde bir performansa sahip olduğunu aktardı. "Altyapısı, AR-GE olanakları ve çalışanlarıyla etkileyici bir yapı gördük. Baykar, kesinlikle dünya çapında olağanüstü bir seviyeye ulaşmış durumda," diyerek altyapının kalitesine vurgu yaptı.

Savunma İttifakları ve Gelecek Vizyonu

Cingolani, savunma alanındaki işbirliklerinin önemine de değinerek, Avrupa'nın ortak güvenlik yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. NATO ve Avrupa Savunma birlikteliğinin kritik bir yaklaşım olduğunu ifade eden Cingolani, "Endüstriler arasındaki sinerji, ortak bir güvenlik yapısının gelişimini hızlandırabilir," dedi.

Küresel Savaş Uçağı Programı ve İşbirliği Açıklığı

Son olarak Cingolani, Leonardo gibi şirketlerin 6. nesil savaş uçakları üzerine gerçekleştirdiği projelerin açık olduğunu ve yeni ortaklıklar geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. "Biz tamamen açık ve esnek bir yaklaşım içindeyiz," diyerek Baykar ile güçlü bir işbirliği umudunu ifade etti.

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun üst yöneticisi (CEO)...

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, şirketin Roma'daki genel merkezinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun üst yöneticisi (CEO)...

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun üst yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, şirketin Roma'daki genel merkezinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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