İtalyan Medyası Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Başarılarını Değerlendiriyor

İtalyan Medyasından Türkiye’nin Savunma Sanayisine Övgü

İtalya'nın kamu yayıncısı RAI, Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli gelişmelere dair kapsamlı bir değerlendirme yaparak, öne çıkan Türk şirketleri Baykar, ASELSAN ve TUSAŞ’ın son dönem ürünlerine dikkat çekti.

Başarılı Ürünler ve Yenilikçi Çözümler

RAI'nın "Codice (Kod)" isimli programında Türkiye'nin TB2, Kızılelma gibi insansız hava araçları (İHA) ve 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın yanı sıra elektromanyetik hava savunma sistemleri tanıtıldı. Baykar, ASELSAN ve TUSAŞ'ın tesislerinden görüntülerle desteklenen programda, bu firmaların ürettiği modern ürünlerin uluslararası arenada nasıl ses getirdiği vurgulandı.

Baykar'ın Başarıları ve Selçuk Bayraktar’ın Açıklamaları

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın nasıl küresel bir etki yarattığını şu sözlerle açıkladı: "İstanbul’da üretilen bir İHA, Rus ordusunun kâbusu oldu. Baykar, yüksek teknoloji sektöründe ABD ve Çin gibi büyük oyuncularla rekabet edebiliyor. TB2, en çok satan İHA'dır." Bayraktar, ayrıca TB3’ün deniz versiyonu üzerinde de çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu yıl içinde tamamlanacağını ifade etti.

Kızılelma ve Gelecek Hedefleri

Geliştirdikleri Kızılelma hakkında bilgi veren Bayraktar, "Kızılelma, Türkçe 'nihai amaç' demektir. İlk Türk insansız savaş uçağı konusunda büyük hayalim var. Bu, hava savaşının geleceğini şekillendirecek. İHA’larımız zaten büyük başarı elde etti; Ancak Kızılelma bu başarıyı daha ileri taşıyacak" dedi.

ASELSAN ve Sinyal Karıştırıcı Sistemleri

Programda ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı'nın açıklamalarına da yer verildi. Sarı, dron sistemlerinin büyüyen tehditlerine karşı geliştirdikleri sinyal karıştırıcıların etkisini vurguladı ve geleneksel silah sistemlerinin bu yeni tehditlere karşı nasıl adapte edildiğini anlattı.

TUSAŞ ve 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN

Son olarak, TUSAŞ'ın geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN, RAI'nin programında özel bir yer buldu. KAAN için, "Bu ülke artık ABD’nin F-35'i gibi teknolojilere sahip kendi aviyonik uçağını geliştiriyor" ifadesi kullanıldı.

RAI'nin bu özel programı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını ve bu alandaki potansiyelini gözler önüne serdi.