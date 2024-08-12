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İtalyan Milletvekili Vannacci'nin Voleybolcu Egonu'ya Yönelik Açıklamaları Tepki Topladı

Aşırı sağcı Roberto Vannacci, Paola Egonu hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tartışma yarattı. Egonu'ya ilişkin sözlerine tepki yağdı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:24
İtalyan Milletvekili Vannacci'nin Voleybolcu Egonu'ya Yönelik Açıklamaları Tepki Topladı

Vannacci'nin Açıklamaları Tartışma Yarattı

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Roberto Vannacci, İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Paola Egonu hakkında yaptığı skandal yorumlarla tepki topladı.

Egonu'ya Yönelik Irkçı İfadeler

Vannacci, Egonu'nun "bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğundan farklı olduğunu" belirtti. Bu sözleri, İtalyan ordusundaki görevinden sonra yayımladığı "Dünya Baş Aşağı" adlı kitabında daha önce savunduğu eşcinsellik karşıtı ve ırkçı ifadeleri hatırlattı.

Olimpiyat Şampiyonu Takıma Eleştiriler

Egonu, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya Kadın Voleybol Takımı'nın siyahi oyuncusu olarak altın madalya kazanmıştı. Vannacci, şampiyonluk sonrası Egonu'yu tebrik ederken, onun İtalyanlığını sorgulamadığını ancak bedensel özelliklerini eleştirmekten geri durmadı.

Siyasi Tepkiler ve Sosyal Medya Yansımaları

Lig Partisi'nin koalisyon ortağı olan Forza Italia'dan senatör Maurizio Gasparri, Vannacci’nin çıkışını "beyinsizce" olarak nitelendirerek, şampiyonluk gününde Egonu’yu eleştiren Vannacci'nin tutumunu kınadı. Diğer Lig Partisi üyesi Tommaso Antonino Calderone da Vannacci'nin yorumu için, "Biraz sessiz kalamaz mı?" ifadesini kullandı.

Gözler Geçmişteki Tartışmalara Dönüyor

Vannacci'nin yorumları, sosyal medyada da büyük yankı buldu, birçok kullanıcı eski generalin ifadelerini kınadı. Paola Egonu daha önce de ırkçı saldırılara maruz kaldığı için, 2022 yılında milli takıma bir süre ara vermek istemişti.

Egonu, Vannacci'nin kitabındaki yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş ancak bu talep takipsizlikle sonuçlanmıştı.

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