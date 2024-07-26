İtalyan Piyanist Mazzoni, Türk Besteci Saygun'u Andı

İtalyan Piyanist Mazzoni'den Saygun'a Anlamlı Bir Selam

Ünlü İtalyan piyanist ve besteci Giulia Mazzoni, İtalya'da verdiği konser konserinde Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'u unutmadı. Saygun'un 'İnci' adlı eserine kendi yorumunu katarken, konser süresince büyük ekranlarda Türkiye’nin göz alıcı turistik yerleri ve Saygun’un görüntüleri yer aldı.

Garda Gölü'nde Yapılan Etkinlik

Bu özel konser, Garda Gölü manzaralı Vittoriale degli Italiani adlı kültür ve sanat kompleksindeki amfitiyatroda gerçekleştirildi. Konserde Mazzoni'ye, Kanada, Brezilya, İsviçre ve İtalya’dan gelen yetenekli müzisyenler eşlik etti. Toplamda üç bin sanatsever, İtalyan kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleriyle birlikte bu etkinliği izledi.

Saygun'un Mirası Üzerine Düşünceler

Mazzoni, konserinde yaptığı konuşmada Ahmet Adnan Saygun'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt dışına müzik eğitimi almak için gönderilen beş büyük ustadan biri olduğunu ifade etti ve bu durumun kendisi üzerinde derin bir etki yarattığını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin 100. yılı vesilesiyle, Büyükelçi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış tarafından düzenlenen ulusal gün resepsiyonunda 'İnci' adlı eserini sahnelemiş olmasının önemine de vurgu yaptı.

Bağış Çifti ile Konser Sonrası İşbirliği Fırsatları

Konserin sonunda, Egemen Bağış, eşi Beyhan Bağış ile birlikte, Mazzoni'ye konser sonrası güzel jesti için teşekkür etti. Bağış, Mazzoni’nin Saygun'a duyduğu hayranlığın, Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Mazzoni ile Türkiye’de ve diğer uluslararası sahalarda işbirliği potansiyellerini değerlendirdikleri için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.