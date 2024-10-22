İtalyan Suç Örgütü Elebaşı Nocella Kolombiya'da Yakalandı

İtalyan Mafya Lideri Kolombiya'da Gözaltına Alındı

İtalyan organize suç dünyasının önemli isimlerinden biri olan Gustavo Nocella, bilinen adıyla "Ermes", Kolombiya'da kokain kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı. Bu gelişme, ulusal basında geniş yer buldu.

Yakalanma Süreci

Nocella'nın yakalanması, 6 aylık bir teknik takibin ardından gerçekleşti. Örgüt lideri, Medellin kenti El Poblado semtindeki lüks dairesinde bulunarak gözaltına alındı. Kolombiya Ulusal Polisi, bu operasyon kapsamında İtalyan ve İngiliz yetkililerle iş birliği yaptı.

Suç Bağlantıları ve Uyuşturucu Kaçakçılığı

Yetkililer, Nocella'nın Güney Amerika'daki farklı suç örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiğini ve kıtadaki kokain kaçakçılığını koordine ettiğini bildirdi. Nocella'nın yakalanması, Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılarına önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası İşbirliği

Interpol, Nocella hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla kırmızı bülten çıkarmıştı. Nocella'nın gözaltına alınması, uluslararası güvenlik güçlerinin iş birliğiyle mümkün oldu.

Ermes'in Medellin'deki lüks yaşam tarzı, sık sık alışveriş merkezlerine gitmesiyle de dikkat çekmişti. Bu operasyon, organize suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak kaydediliyor.