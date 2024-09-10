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İtalyan Taraftarlardan İsrail Marşına Protesto

İtalyan taraftarlar, İsrail-İtalya maçında ulusal marşı sırtlarını dönerek protesto etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 02:38
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 02:38
İtalyan Taraftarlardan İsrail Marşına Protesto

İtalyan Taraftarlardan Protesto Eylemi

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta gerçekleşen İsrail-İtalya maçı, ilginç bir protesto gösterisine sahne oldu.

Protesto Detayları

Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Bozsik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşı çalınırken, sahaya sırtlarını dönerek protesto gerçekleştirdi.

Bu durum, İtalyan medyasında geniş yankı buldu. Öncelikle, stadyumdaki 50 kişilik grup, marş sırasında sessizce arkasını döndü.

Toplumsal Tepkiler ve Tartışmalar

Protesto, sosyal medya platformlarında büyük etkileşim gördü. Bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların tutumunu "saygı duyulacak ve tarih yazacak bir davranış" olarak yorumlarken, bazıları ise bu eylemi fanatik ve aşırı görüşlü grupların etkisi olarak değerlendirdi.

Maç sonucu ise İtalya'nın İsrail’i 2-1 mağlup etmesiyle sonuçlandı ve bu şekilde konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gelecek Maç Planları

İki takım arasındaki bir sonraki karşılaşmanın, 14 Ekim tarihinde İtalya'nın Udine kentinde yapılması planlanıyor. Ancak, daha önce Udine Belediyesi, bu maça ev sahipliği yapmak istemediğini belirtmişti.

İtalya'da, Ekim 2023 itibarıyla, İsrail'in Gazze ve Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı birçok protesto gösterisi düzenlenmekte.

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