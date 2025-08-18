DOLAR
Itamar Ben-Gvir Gazze'de Ateşkese ve Esir Takasına Karşı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını reddettiğini yineledi; açıklama Hamas'ın kabul iddialarının ardından geldi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:19
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yine reddetti; açıklama Hamas'ın kabul iddialarının ardından geldi

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmediğini tekrarladı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkese karşı tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

"Hamas'ı yenmemiz için şu anda elimizde bir fırsat var. Başbakan'a diyorum ki, onu yenmeden kısmi bir anlaşmaya gitme yetkin yok. Netanyahu Hamas'a teslim olup da savaşı durdurursa, büyük bir fırsatı kaçıracağı gibi gelecek nesillere de gözyaşı olacak."

Ben-Gvir'in bu açıklaması, Mısır ve İsrail medyasında çıkan haberlerin ardından geldi. Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.

