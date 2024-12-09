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ITC Başkanı Hasan Turan'dan Suriye Açıklaması: Yeni Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Korunmalı

ITC Başkanı Hasan Turan, Suriye'de yeni bir dönemin başlaması gerektiğini vurgulayarak, toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 01:13
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 01:13
ITC Başkanı Hasan Turan'dan Suriye Açıklaması: Yeni Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Korunmalı

ITC Başkanı Hasan Turan'dan Suriye'ye Çağrı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından yeni Suriye'nin kalkınmasının ülkenin tüm kesim ve etnik grupları açısından bir milli görev olduğunu ifade etti.

Yeni Suriye'nin Önemi

Turan, sosyal medya platformu X'teki paylaşımlarında, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, "Yeni Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı ve terör örgütlerinden temizlenmeli" değerlendirmesini yaptı.

Kalkınma İçin Destek Çağrısı

Suriye'nin yeniden kalkınmaya acil ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Turan, bu sürecin dünya tarafından desteklenmesi ve ülkenin farklı kesimlerinin bu milli görevde aktif rol alması gerektiğini belirtti.

Irak Hükümetinin Desteği

Turan, Irak hükümetinin Suriye halkının yanında olduğunu ilan ettiğini ve Orta Doğu'nun istikrarı adına atılan tüm adımları desteklediklerini vurguladı.

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