DOLAR
34,46 -0,01%
EURO
36,3 0,75%
ALTIN
2.935,52 -0,59%
BITCOIN
3.236.012,39 -1,52%

ITC Başkanı Turan: Kerkük'e Nüfus Sayımı Öncesi 260 Bin Kişi Getirildi

ITC Başkanı Hasan Turan, Kerkük'ün demografik yapısını etkilemek için şehir dışından 260 bin kişinin getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:23
ITC Başkanı Turan: Kerkük'e Nüfus Sayımı Öncesi 260 Bin Kişi Getirildi

ITC Başkanı Turan, Kerkük'e 260 Bin Kişinin Getirildiğini Açıkladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'ün demografik yapısını bozma amacı güden bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Turan, genel nüfus sayımı öncesinde 260 bin kişinin şehir dışından getirildiği ve Kerkük nüfus kütüğüne yazdırıldığını ifade etti.

Kerkük’e Dışarıdan Aileler Getirildi

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil ve Süleymaniye kentlerinden çok sayıda ailenin Kerkük’e taşındığını gözlemlediklerini vurguladı. “Türkmenler, Irak’taki nüfus sayımını destekliyor. Ancak Kerkük, 2003 sonrası ciddi demografik değişiklikler geçirdi. Nüfus sayımı öncesinde 260 bin kişi, kent dışından getirilip Kerkük nüfus kütüğüne yazdırıldı.” dedi.

Turan: Türkmen Kimliğini Bozma Girişimleri Var

Turan, Kerkük’ün demografisini etkilemeye ve Türkmen kimliğini bozmaya yönelik önemli girişimlerin varlığını dile getirdi. Ayrıca, Kerkük nüfus sayım sonuçlarının ilanının 1957 yılı nüfus sayımı kütükleri incelenene kadar ertelenmesini talep ettiklerini bildirdi.

Nüfus Sayımı Elektronik Ortamda Yapılıyor

Irak'ta tüm ülkeyi kapsayan nüfus sayımı, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 gün boyunca 120 bin görevli tarafından elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü
4
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü
6
Hindistan'da BJP İttifakı Maharashtra Seçimlerinde Önde Görünüyor
7
BMGK Üyeleri, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Vetosuna Tepki Gösterdi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı