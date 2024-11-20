ITC Başkanı Turan: Kerkük'e Nüfus Sayımı Öncesi 260 Bin Kişi Getirildi

ITC Başkanı Turan, Kerkük'e 260 Bin Kişinin Getirildiğini Açıkladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'ün demografik yapısını bozma amacı güden bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Turan, genel nüfus sayımı öncesinde 260 bin kişinin şehir dışından getirildiği ve Kerkük nüfus kütüğüne yazdırıldığını ifade etti.

Kerkük’e Dışarıdan Aileler Getirildi

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil ve Süleymaniye kentlerinden çok sayıda ailenin Kerkük’e taşındığını gözlemlediklerini vurguladı. “Türkmenler, Irak’taki nüfus sayımını destekliyor. Ancak Kerkük, 2003 sonrası ciddi demografik değişiklikler geçirdi. Nüfus sayımı öncesinde 260 bin kişi, kent dışından getirilip Kerkük nüfus kütüğüne yazdırıldı.” dedi.

Turan: Türkmen Kimliğini Bozma Girişimleri Var

Turan, Kerkük’ün demografisini etkilemeye ve Türkmen kimliğini bozmaya yönelik önemli girişimlerin varlığını dile getirdi. Ayrıca, Kerkük nüfus sayım sonuçlarının ilanının 1957 yılı nüfus sayımı kütükleri incelenene kadar ertelenmesini talep ettiklerini bildirdi.

Nüfus Sayımı Elektronik Ortamda Yapılıyor

Irak'ta tüm ülkeyi kapsayan nüfus sayımı, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 gün boyunca 120 bin görevli tarafından elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.