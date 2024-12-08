ITC Kerkük Milletvekili Salihi: 'Suriye Türkmenlerinin Can Güvenliği Önceliğimizdir'

ITC Kerkük Milletvekili Salihi'den Açıklama

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Beşşar Esed rejiminin çöküş sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Salihi, Suriye Türkmenlerinin can güvenliğinin önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Sosyal Medyada Duyurdu

Salihi, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından gelen gelişmelere değinerek, "Önceliğimiz, Suriye’deki Türkmen kardeşlerimizin can güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Terörizm Uyarısı

Suriye'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirten Salihi, terör örgütlerinin bu durumu istismar etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Salihi, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Halep, Azez, Çobanbey ve Türkmen Dağı'nın güvenliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Salihi, "Terör örgütü DEAŞ, PKK ve YPG gibi grupların kaos ortamını fırsat bilip durumu istismar etmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir." diyerek, bölgedeki durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.