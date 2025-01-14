ITC Milletvekili Salihi: PKK/YPG'ye Vatandaşlık Verilmesi Tehlikeli

İTC Milletvekili Erşat Salihi, PKK/YPG'li teröristlere vatandaşlık verilmesi iddialarının tehlikeli olduğunu belirtti ve Başbakan'a yazı yazdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:07
ITC Milletvekili Salihi: PKK/YPG'ye Vatandaşlık Verilmesi Tehlikeli

ITC Milletvekili Salihi, PKK/YPG’li Teröristlere Vatandaşlık Verilmesine Tepki Gösterdi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK/YPG'liye Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının "tehlikeli" bir adım olduğunu ifade etti. Salihi, bu konuyla ilgili Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye yazı yazarak durumu ilettiğini bildirdi.

Kerkük'te Sahte Kimlik Tartışması

Salihi, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki lideri Mazlum Abdi (Kobani kod adıyla bilinir) ve diğer teröristlere Kerkük nüfus dairesinden sahte kimliklerin çıkarılması ve ardından Süleymaniye nüfus dairesinden pasaport verilmesi hakkında iddialarda bulundu. "Bu durumun ardında yatan gerçeklerin açıklanması gerekiyor" diyen Salihi, Bağdat merkezi yönetimi'nin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Meclisteki PKK İzleri

Salihi, "Irak Meclisi içerisinde maalesef PKK'lı milletvekili bile oldu" diyerek, PKK/YPG'nin Irak siyasetinde nüfuz etmeye çalıştığını vurguladı. Kendisinin elinde bulunan belgelere dayanarak, teröristlerin Kerkük ve çevresinde yerleştirilme planlarının olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Terör İlişkisi

Salihi, "Süleymaniye, Kerkük, Kifri, Kalar, Hanekin ve Çemçamal bölgeleri arasındaki uyuşturucu kaçakçılığı hatlarının da bizim için tehlikeli olduğunu" öne sürdü.

Irak hükümetinin olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığını hatırlatan Salihi, "Mahmur Kampı'ndan Kerkük'e birçok terörist yönlendirilmekte ve Irak hükümeti bunları siyasi mülteci olarak kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.

Salihi, "PKK'lılar Kerkük'teki bazı patlamaların arkasında olduklarını itiraf etti. Durum oldukça ciddidir ve çözüm beklemektedir" şeklinde sözlerini tamamladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi...

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi (fotoğrafta), terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının tehlikeli bir adım olduğunu, bunun için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye yazı yazdığını söyledi. Salihi, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verilmesi iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi...

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi (fotoğrafta), terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının tehlikeli bir adım olduğunu, bunun için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye yazı yazdığını söyledi. Salihi, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verilmesi iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması
3
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
4
Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor
5
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
6
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı
7
ABD'nin Gazze'deki Soykırımda İsrail'e Verdiği Silahlar Gündemde

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!