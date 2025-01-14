ITC Milletvekili Salihi: PKK/YPG'ye Vatandaşlık Verilmesi Tehlikeli

ITC Milletvekili Salihi, PKK/YPG’li Teröristlere Vatandaşlık Verilmesine Tepki Gösterdi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK/YPG'liye Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının "tehlikeli" bir adım olduğunu ifade etti. Salihi, bu konuyla ilgili Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye yazı yazarak durumu ilettiğini bildirdi.

Kerkük'te Sahte Kimlik Tartışması

Salihi, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki lideri Mazlum Abdi (Kobani kod adıyla bilinir) ve diğer teröristlere Kerkük nüfus dairesinden sahte kimliklerin çıkarılması ve ardından Süleymaniye nüfus dairesinden pasaport verilmesi hakkında iddialarda bulundu. "Bu durumun ardında yatan gerçeklerin açıklanması gerekiyor" diyen Salihi, Bağdat merkezi yönetimi'nin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Meclisteki PKK İzleri

Salihi, "Irak Meclisi içerisinde maalesef PKK'lı milletvekili bile oldu" diyerek, PKK/YPG'nin Irak siyasetinde nüfuz etmeye çalıştığını vurguladı. Kendisinin elinde bulunan belgelere dayanarak, teröristlerin Kerkük ve çevresinde yerleştirilme planlarının olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Terör İlişkisi

Salihi, "Süleymaniye, Kerkük, Kifri, Kalar, Hanekin ve Çemçamal bölgeleri arasındaki uyuşturucu kaçakçılığı hatlarının da bizim için tehlikeli olduğunu" öne sürdü.

Irak hükümetinin olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığını hatırlatan Salihi, "Mahmur Kampı'ndan Kerkük'e birçok terörist yönlendirilmekte ve Irak hükümeti bunları siyasi mülteci olarak kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.

Salihi, "PKK'lılar Kerkük'teki bazı patlamaların arkasında olduklarını itiraf etti. Durum oldukça ciddidir ve çözüm beklemektedir" şeklinde sözlerini tamamladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi (fotoğrafta), terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının tehlikeli bir adım olduğunu, bunun için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye yazı yazdığını söyledi. Salihi, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verilmesi iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi (fotoğrafta), terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının tehlikeli bir adım olduğunu, bunun için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye yazı yazdığını söyledi. Salihi, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verilmesi iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.