ITC, Türkmenlerden Irak'taki Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun bir şekilde katılmasını istedi.

Türkmenlerin Nüfus Sayımına Katılması Önemli

AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerin ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu genel nüfus sayımına katılmalarının gerekliliğine dikkati çekti. Saman, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde nüfus sayımına katılımın önemine vurgu yaptı.

Veriler Kalkınma İçin Kullanılacak

Saman, sayımda toplanacak tüm aile ve fert bilgilerin Irak Planlama Bakanlığı tarafından ülkenin geliştirilmesi için kullanılacağını aktardı. Bu sayımın Türkmen bölgelerinin kalkınması açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Siyasi Amaçlarla Kullanılması Yasak

Nüfus sayımı sonuçlarının siyasi amaçlar için kullanılmayacağını ifade eden Saman, Irak Federal Mahkemesinin 23. maddesine atıfta bulunarak, ülkede gerçekleştirilecek herhangi bir sayımın siyasi maksatlarla kullanılmasını yasakladığını belirtti.

Sayım Tarihleri

Irak genelinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil olmak üzere, 20-21 Kasım tarihlerinde genel nüfus sayımı yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun şekilde katılması çağrısında bulundu. AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerden ülkenin kalkınması için önem arz eden genel nüfus sayımına katılmalarını istedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun şekilde katılması çağrısında bulundu. AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerden ülkenin kalkınması için önem arz eden genel nüfus sayımına katılmalarını istedi.