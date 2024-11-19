DOLAR
34,46 0,15%
EURO
36,55 0,14%
ALTIN
2.913,3 -0,42%
BITCOIN
3.194.683,25 -1,63%

ITC, Türkmenlerden Irak'taki Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı

ITC, Türkmenleri Irak'taki genel nüfus sayımına katılmaları için teşvik etti, sonuçların kalkınma için kullanılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 23:07
ITC, Türkmenlerden Irak'taki Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı

ITC, Türkmenlerden Irak'taki Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun bir şekilde katılmasını istedi.

Türkmenlerin Nüfus Sayımına Katılması Önemli

AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerin ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla bu genel nüfus sayımına katılmalarının gerekliliğine dikkati çekti. Saman, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde nüfus sayımına katılımın önemine vurgu yaptı.

Veriler Kalkınma İçin Kullanılacak

Saman, sayımda toplanacak tüm aile ve fert bilgilerin Irak Planlama Bakanlığı tarafından ülkenin geliştirilmesi için kullanılacağını aktardı. Bu sayımın Türkmen bölgelerinin kalkınması açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Siyasi Amaçlarla Kullanılması Yasak

Nüfus sayımı sonuçlarının siyasi amaçlar için kullanılmayacağını ifade eden Saman, Irak Federal Mahkemesinin 23. maddesine atıfta bulunarak, ülkede gerçekleştirilecek herhangi bir sayımın siyasi maksatlarla kullanılmasını yasakladığını belirtti.

Sayım Tarihleri

Irak genelinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil olmak üzere, 20-21 Kasım tarihlerinde genel nüfus sayımı yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün...

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun şekilde katılması çağrısında bulundu. AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerden ülkenin kalkınması için önem arz eden genel nüfus sayımına katılmalarını istedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün...

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun şekilde katılması çağrısında bulundu. AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerden ülkenin kalkınması için önem arz eden genel nüfus sayımına katılmalarını istedi.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
ITC, Türkmenlerden Irak'taki Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı
3
Enerji Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Rekor Gelir Hedefleri ve Eleştiriler
4
Pakistan Başbakanı Şerif, Belucistan'da Silahlı Gruplara Karşı Operasyon İzni Verdi
5
İsrail Askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda Düzenlediği Baskında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Türkiye ve Hollanda Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
Sudan'da Salgın Hastalık ve Gıda Krizi: 25 Kişi Hayatını Kaybetti

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek