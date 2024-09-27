İtfaiyecilik Haftası'nda Şehit İtfaiyeciler Anıldı

Şehit İtfaiyeciler İçin Mevlit Programı Düzenlendi

İtfaiyecilik Haftası vesilesiyle, Ankara'da şehit itfaiyeciler anısına özel bir mevlit programı gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından organize edildi.

İtfaiye Merkez Camisi'nde Gerçekleşti

Mevlit programı, İtfaiye Merkez Camisi'nde düzenlendi. Etkinliğe, çok sayıda itfaiye eri ve davetli katıldı. Katılımcılar, duygusal anların yaşandığı bu özel günde bir araya gelerek, şehit itfaiyeciler için dualar etti.

İkramlarla Zenginleştirildi

Cuma namazının ardından düzenlenen programda, misafirlere lokum ve gül suyu ikram edildi. Bu güzide etkinlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine de vesile oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, İtfaiye Merkez Camisi'nde şehit itfaiyeciler için mevlit okutuldu. İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, dua edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, İtfaiye Merkez Camisi'nde şehit itfaiyeciler için mevlit okutuldu. İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, dua edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, İtfaiye Merkez Camisi'nde şehit itfaiyeciler için mevlit okutuldu. İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, dua edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, İtfaiye Merkez Camisi'nde şehit itfaiyeciler için mevlit okutuldu. İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, dua edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, İtfaiye Merkez Camisi'nde şehit itfaiyeciler için mevlit okutuldu. İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, dua edildi.