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İTÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Nobel Ödüllü Aziz Sancar'ın Dersiyle Yapıldı

İTÜ 2024-2025 akademik yılı açılışını Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:01
İTÜ 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Nobel Ödüllü Aziz Sancar'ın Dersiyle Yapıldı

İTÜ Akademik Yılı Açılışı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2024-2025 akademik yılı açılışını Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın verdiği "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" başlıklı dersle gerçekleştirdi.

Tören Detayları

Açılış töreni, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törenin başında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlik başladı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Topluluğu da katılımcılara Türk müziği dinletisi sunarak törene renk kattı.

Prof. Dr. Sancar'ın Konuşması ve Ödüller

Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin kanseri tedavisi üzerine önemli bilgiler sundu. Ardından İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Sancar'a günün anısına bir hediye takdim etti. Ayrıca, yeni kayıt yaptıran öğrencilere tebrik belgeleri verildi.

Rektör Prof. Dr. Mandal'ın Açıklamaları

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, akademik yıl açılışının üniversitenin geleceği adına kritik bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Mandal, Aziz Sancar'ın bilime olan katkılarının yanı sıra Türk milletine olan sevgisini de dile getirerek, "Bu yılki açılışta dünyaca ünlü bir bilim insanının yer alması büyük bir onur," dedi.

Önemli Araştırmalar

Prof. Dr. Mandal, Sancar'ın beyin kanseri tedavisi üzerine yaptığı çalışmalarda elde edilen bilgilerin, henüz yayınlanmamış olan laboratuvar sonuçları olduğunu ifade etti. Aziz Sancar'ın üzerinde çalıştığı molekül hakkında detaylar vererek, şu an özel fareler üzerinde başarılı deneyler yaptığını açıkladı.

Sancar'ın araştırmalarının insanlık için umut verici sonuçlar doğurabileceği vurgusu yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024-2025 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu dersiyle başladı. Prof. Dr. Aziz Sancar, programda konuşma yaptı.

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