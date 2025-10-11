İTÜ'de 'Geleceğe Yön Veren Kızlar' etkinliği | 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

İTÜ, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'Geleceğe Yön Veren Kızlar' etkinliğiyle kız çocuklarının bilim ve teknolojiye katılımını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 23:12
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında, toplumsal farkındalık oluşturmak ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki yerini güçlendirmek amacıyla 'Geleceğe Yön Veren Kızlar' başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Açılışta birlikte şekillendirme vurgusu

Etkinlik, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Kız Çocukları Günü'nün farkındalığın ötesinde geleceği birlikte şekillendirme çağrısı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Mandal konuşmasında, "Geleceğe yön verecek kız çocuklarımızın hayal kurmaktan çekinmediği, bilimi dönüştürme cesaretine sahip olduğu bir toplum inşa etmeliyiz. İTÜ olarak, kız çocuklarımızın bilime, teknolojiye ve yeniliğe katkı sunabilecekleri bir ekosistemi güçlendirmeye kararlıyız. Çünkü geleceği inşa edenler, bilgiyi sadece öğrenenler değil, birlikte öğrenen, birlikte üreten ve başkalarına ilham olanlardır." ifadelerini kullandı.

Panel ve ilham veren paylaşımlar

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (BMT-KAUM) Müdürü Prof. Dr. Hatice Ayataç üniversitenin kadın mühendislik tarihinde öncü bir kurum olduğunu vurguladı.

Panelde ayrıca İTÜ'nün başarılı öğrenci takımlarının kaptanları ve kulüp başkanları yer aldı. Katılımcılar, İTÜ'lü genç kadınların ilham dolu hikayelerini dinleme ve onlara soru sorma olanağı buldu.

Kapanış ve sertifikalandırma

Etkinlik, tüm katılımcılara sertifika ve hediye takdim edilmesinin ardından düzenlenen kampüs turu ile sona erdi.

