İTÜ Vefa Havacılık Takımı, Rocket Racing'de Dünya Şampiyonu Olmayı Başardı

İTÜ Vefa Havacılık Takımı'ndan Büyük Başarı

ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışması Spaceport America Cup'24'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı, Türkiye'yi temsil ederek dünya şampiyonu oldu. Takım üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tuttu.

Danışman Sarıgöz: 'Cumhurbaşkanına Hedefimizi Anlattık'

Vefa Havacılık Takımı'nın danışmanı Ömer Faruk Sarıgöz, 2018'de kurulan takımın önemli başarılar elde ettiğini dile getirerek, İlim Yayma Vakfı ve İTÜ'nün resmi takımı olduklarına vurgu yaptı. Sarıgöz, 200'den fazla öğrencinin eğitim aldığını ve şu an 20 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirtti.

Hedef: Cumhuriyetin 100. Yılında Şampiyonluk

Takım, 2021'de TEKNOFEST gibi ulusal yarışmalarda elde ettikleri başarıların ardından, yurt dışında da Türkiye'yi temsil etmek için kolları sıvadılar. Sarıgöz, Cumhurbaşkanına, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk sözü verdiklerini ifade etti.

Filistin Bayrağıyla Dikkat Çektik

Takım üyelerinden Ali Rıza Eke, yarışmanın 15 yıldır düzenlendiğini ve kendilerinin de dünya genelinden en iyi üniversitelerle yarıştığını belirterek, şampiyonluğun ardından sahneye Filistin bayrağı ile çıkmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Eke, bu davranışlarının Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek amacını güttüğünü belirtti.

Uçuş Başarısı ve Simülasyon Projesi

Vefa Havacılık Takımı kaptanı Nurullah Bedir, geliştirdikleri roketin amacının uzay araçlarını uzaya göndermek olduğunu ifade etti. Roketlerinde katlanabilir bir dron kullandıklarını belirten Bedir, dronun hava durumu ölçümleri yaptığını kaydetti.

İTÜ Vefa Havacılık Takımı, uluslararası başarılarıyla Türk gençliğinin potansiyelini bir kez daha kanıtladı ve ülke bayrağını dünya sahnesinde gururla dalgalandırdı.