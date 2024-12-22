İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yenilenen Yüzüyle Açılıyor

İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yarın Hizmete Giriyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yarın düzenlenecek törenle yeniden hizmete açılacak. Hastanenin açılışı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden inşa edilmesinin ardından gerçekleşiyor.

Tören Detayları

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, açılış töreni yarın Avcılar Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Yenilenen hastane, 8 bin metrekarelik bir alanda 24 poliklinik ve 12 ameliyathaneye sahip olacak.

Hayvan Sağlığı İçin Kapsamlı Hizmetler

İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, evcil, çiftlik, egzotik ve yaban hayvanları dahil olmak üzere her türlü hayvancağız için sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Hastane, yıllık 50 bin hasta muayenesi ve 6 binin üzerinde cerrahi ve jinekolojik operasyon kapasitesine ulaşabilecek.

İleri Düzey Radyoloji ve Yoğun Bakım Üniteleri

Bünyesinde, MR, tomografi ve ultrasonografi gibi ultramodern üniteleri barındıran ileri düzey radyoloji merkezi ile Türkiye'de ilk defa tam donanımlı bir yoğun bakım ünitesine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve tüm hayvan türlerine uygun yatar hasta servisleri ile dikkat çekiyor.

Özel Test ve Analiz Merkezleri

Bunun yanı sıra, Türkiye'de ilk işitme testi merkezinin de bulunduğu hastanede, yürüme analizi merkezi de hizmet verecek. Böylece hayvanların sağlık durumlarının daha da iyi değerlendirilebilmesi sağlanacak.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yenileme çalışmalarının ardından yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.