IV. Cerrahpaşa Pediatri Günleri İstanbul'da Başladı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "IV. Cerrahpaşa Pediatri Günleri", "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk" temasıyla İstanbul'da başladı.

Şişli'de bir otelde gerçekleşen kongrede, ilk gün çevre sorunlarının çocuk sağlığı üzerindeki etkileri ve çözüm yolları ele alınıyor. Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, bu yıl çocuk sağlığını koruma ve iyileştirme hedefleri doğrultusunda önemli konulara değineceklerini söyledi.

Zeybek, "Çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Onlar neyle karşı karşıya? Çünkü onlar bizim geleceğimizdir," diyerek çocukların sağlığının nesiller boyu sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çevre Kirliliğinin Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Kongrede çevre kirliliği ve çocuk sağlığı konusuna değinen Zeybek, "Bizler ekrana maruz kalıyoruz. Çocuklarımızın hareket etme oranı düştü. Bu konuda nasıl bir çözüm geliştirebiliriz?" diyerek, pediatri hekimlerinin sayısının azalmasının kendilerini endişelendirdiğini ekledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, pediatri eğitimine bu hastanelerde başlandığını, alanında 40'a yakın öğretim üyesi, 100'e yakın asistan ve 50'ye yakın yan dal uzmanı ile çalıştıklarını belirtti. Çocuklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakmanın önemine değinen Kasapçopur, kongrede farklı alanlardan uzmanların sunumlarının da yer alacağını söyledi.

Kongrenin ilk gününde Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, modern tarım ve sanayileşmenin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dair bilgiler sundu. Doç. Dr. Deniz Aygün ise iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin yeni enfeksiyon hastalıklarının yayılmasındaki rolünü anlattı. Ayrıca, Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı, hava kirliliği ve elektronik sigara gibi modern tehditlerin çocukların solunum sağlığı üzerindeki etkilerini açıkladı.

İkinci Günde Güncel Pediatri Yaklaşımları Ele Alınacak

Kongrenin ikinci gününde, pediatride tanı ve tedavide güncel yaklaşımlar tartışılacak. Bu yıl bilim dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı kongrede, 450'nin üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor. Kongre, yalnızca bilimsel bir platform değil, aynı zamanda eğlenceli aktivitelere de sahne olacak. Katılımcılar ödüllü kahoot yarışmalarıyla keyifli anlar yaşayacak ve interaktif oturumlar ile pediatristlerin kendi çocuklarıyla ilgili yaşadıkları zorlukları tartışma fırsatı bulacaklar.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "IV. Cerrahpaşa Pediatri Günleri", "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk" temasıyla İstanbul'da başladı. Şişli'de bir otelde gerçekleşen kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılan Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek sokak (ortada), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur (sol 2), Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım (sağ 2) ve Doç. Dr. Deniz Aygün (sağda) konuma yaptı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "IV. Cerrahpaşa Pediatri Günleri", "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk" temasıyla İstanbul'da başladı. Şişli'de bir otelde gerçekleşen kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılan Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek sokak (ortada), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur (sol 2), Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım (sağ 2) ve Doç. Dr. Deniz Aygün (sağda) konuma yaptı.