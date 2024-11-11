Ivi İlyadis'in 'Uzaktaki Yakın: Adapazarı' Kitabı Kökleri Araştırıyor

Yazar İvi İlyadis, yeni kitabı 'Uzaktaki Yakın: Adapazarı' ile köklerini arıyor. Kitap, Anadolu'dan uzakta yaşayan Rum ve Türklere geçmişlerini hatırlatmayı amaçlayarak yazılmıştır. İlyadis, dedesi İlia Usta'nın 1865'te Osmaneli'nde başlayan hayat hikayesini kaleme aldı.

Yeşilçam'ın ünlü görüntü yönetmeni Kriton İlyadis'in kızı olan yazar, aynı zamanda ünlü ses mühendisi Yorgo İlyadis'in de yeğenidir. Atina'da yaşayan İlyadis, aile arşivindeki belgelerle zenginleştirdiği bu kitapta dedesi ile babasının ve amcasının yaşam öykülerini de okuyucuya sunmaktadır.

Adapazarlıların Köklerini Hatırlatma Amacı

İlyadis, Adapazarı ve Yeşilçam'dan eski fotoğraflara yer verdiği kitabı hakkında, "Türkçe versiyonu dedem İlia, babam Kriton ve amcam Yorgo'ya bir borç hissederek, onların neler başardıklarını dile getirmek için yazdım" ifadelerini kullandı. Hacı İlia, Adapazarı'nın su sorununu çözen mucit olarak tanıttı.

Çark Ziyaretleri ve Aile İlişkileri

Dedesi İlia'nın 1920'de İstanbul'a yerleştikten sonra oğullarına kendi eseri olan çarkı ziyaret etmeleri konusunda bir vasiyet bıraktığını belirten İlyadis, "Bütün bu anılar ve deneyimler, ailemiz için çok değerlidir" dedi.

Kökleri Hatırlatmak İçin Yazdı

Kitapta Anadolu yazıları bölümüne de yer veren yazar, "Bu yazıları Anadolu'dan uzakta yaşayan Rumlara ve Türklere köklerini hatırlatmak için yazdım" şeklinde bir değerlendirme yaptı. İnsanların doğduğu topraklardan uzaklaştıkça kültürel hafızalarının zayıfladığını üzülerek ifade etti.

İlişkilerini Güçlendiriyor

İlyadis, Atina'da İstanbullular Festivali gibi etkinlikler düzenleyerek kültürel bir etkileşim sağladıklarını belirtti. "Adapazarı’na döndüğümde olumlu geri dönüşler aldım ve oradaki insanlarla ilişkilerimi geliştirdim" diye ekledi. İlerleyen günlerde öğrencilerle 6 farklı söyleşi yapmayı planladığını da duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adapazarı kökenli Yunan yazar İvi İlyadis, dedesi İlia Usta'nın 1865'te Osmaneli'nde başlayan hayatını yazıya taşıdı. İlyadis, Adapazarı ile Yeşilçam'dan eski fotoğrafların da görülebileceği kitaba ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adapazarı kökenli Yunan yazar İvi İlyadis, dedesi İlia Usta'nın 1865'te Osmaneli'nde başlayan hayatını yazıya taşıdı. İlyadis, Adapazarı ile Yeşilçam'dan eski fotoğrafların da görülebileceği kitaba ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.