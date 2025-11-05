İvrindi'de Kanser Farkındalığı Paneli: Erken Tanı Hayat Kurtarır

İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kanser Farkındalığı Paneli-Bir Adım Erken, Bir Hayat Fazla! etkinliği, erken tanı ve toplum farkındalığının önemine dikkat çekti.

Açılış Konuşmaları

İvrindi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pelin Palas Karaca ve İvrindi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Berdalcan Yılmaz Özbek yaptı. Konuşmalarda erken tanının hayat kurtardığı ve toplum farkındalığının artırılmasının önemi vurgulandı.

Sunumlar ve Moderasyon

Panelin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Buket Doğan Aktaş üstlendi. Etkinlikte sunum yapan konuşmacılar şunlardı:

Prof. Dr. Arzu Tuna (Balıkesir Sağlık Bilimleri Fakültesi) — "Kanser Farkındalığı ve Uzun Yaşam"

Öğr. Gör. Arda Aktaş (Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi) — "Kanserden Korunmada Fiziksel Aktivitenin Önemi"

Dr. Aslı Kaya (İvrindi İlçe Sağlık Müdürlüğü) — "Kanserde Erken Tanı ve Tarama Programları"

Katılım ve Kapanış

Etkinliğe İvrindi Kaymakamı’nın eşi Elif Atar, Belediye Başkanı Önder Lapanta ve eşi Cemile Lapanta, protokol üyeleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve İvrindi halkı katıldı. Katılımcılar, uzman isimlerden aldıkları bilgilerle erken tanı, tarama ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık kazandı.

Panel sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

