İvrindi'de Kanser Farkındalığı Paneli: Erken Tanı Hayat Kurtarır

İvrindi'de düzenlenen Kanser Farkındalığı Paneli-Bir Adım Erken, Bir Hayat Fazla! etkinliğinde erken tanı, tarama ve fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:59
İvrindi'de Kanser Farkındalığı Paneli: Erken Tanı Hayat Kurtarır

İvrindi'de Kanser Farkındalığı Paneli: Erken Tanı Hayat Kurtarır

İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kanser Farkındalığı Paneli-Bir Adım Erken, Bir Hayat Fazla! etkinliği, erken tanı ve toplum farkındalığının önemine dikkat çekti.

Açılış Konuşmaları

İvrindi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pelin Palas Karaca ve İvrindi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Berdalcan Yılmaz Özbek yaptı. Konuşmalarda erken tanının hayat kurtardığı ve toplum farkındalığının artırılmasının önemi vurgulandı.

Sunumlar ve Moderasyon

Panelin moderatörlüğünü Öğr. Gör. Buket Doğan Aktaş üstlendi. Etkinlikte sunum yapan konuşmacılar şunlardı:

Prof. Dr. Arzu Tuna (Balıkesir Sağlık Bilimleri Fakültesi) — "Kanser Farkındalığı ve Uzun Yaşam"

Öğr. Gör. Arda Aktaş (Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi) — "Kanserden Korunmada Fiziksel Aktivitenin Önemi"

Dr. Aslı Kaya (İvrindi İlçe Sağlık Müdürlüğü) — "Kanserde Erken Tanı ve Tarama Programları"

Katılım ve Kapanış

Etkinliğe İvrindi Kaymakamı’nın eşi Elif Atar, Belediye Başkanı Önder Lapanta ve eşi Cemile Lapanta, protokol üyeleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve İvrindi halkı katıldı. Katılımcılar, uzman isimlerden aldıkları bilgilerle erken tanı, tarama ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık kazandı.

Panel sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ERKEN TANI VE...

İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ERKEN TANI VE FARKINDALIĞIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "KANSER FARKINDALIĞI PANELİ-BİR ADIM ERKEN, BİR HAYAT FAZLA!" BAŞLIKLI ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ERKEN TANI VE...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi