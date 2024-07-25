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İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 17:16
İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İvrindi'de Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Gümeli Mahallesi'nin Madra Dağı bölgesinde meydana gelen orman yangını, hızlı bir şekilde müdahale edilmesiyle kontrol altına alındı.

Yangın Neden Çıktı?

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki ormanlık alanda etkili oldu. Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Müdahale Süreci ve Kontrol Durumu

Ekipler, hem havadan hem de karadan gerçekleştirdikleri müdahalelerle yangını kontrol altına almayı başardı. Şu an için bölgede soğutma işlemlerinin sürdüğü bildiriliyor.

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