İvrindi'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Geçmiş Mahallesi çevresinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Hızlı Müdahale ile Yangın Söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye, 14 arazöz, 1 uçak ve 1 helikopter ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü çalışmalara müteakip yangın kısa süre içinde söndürüldü.

Bölgedeki Hasarlar ve Soğutma Çalışmaları

Yangın sırasında, bölgede bulunan bazı arı kovanlarının hasar gördüğü bildirildi. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, bölgede bulunan bazı arı kovanları da hasar gördü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, bölgede bulunan bazı arı kovanları da hasar gördü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, bölgede bulunan bazı arı kovanları da hasar gördü.