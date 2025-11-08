İvrindi Gökkemer Kayası 'Gökkemer’in Gizemi' ile Turizme Kazandırılıyor

Oğuz Akkuş'un çocuklar için kaleme aldığı macera kitabı

İvrindi 7 Eylül İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Oğuz Akkuş, Balıkesir’in doğal güzelliklerinden biri olan İvrindi Gökkemer Kayasını kaleme aldığı Gökkemer’in Gizemi adlı kitabında hikâyeleştirdi.

Akkuş, kitabı hazırlarken Gökkemer kayasını turizme kazandırma amacını ön plana koydu. Eserde, Kağan ve Umay adlı iki arkadaşın Gökkemer’in gizemini çözmeye çalışırken doğanın kalbine uzanan unutulmaz bir maceraya atılışları anlatılıyor.

Oğuz Akkuş bu hikâye kitabını hazırlarken Gökkemer kayasını turizme kazandırmayı amaçladığını belirterek, " Gökkemer kayası İvrindi’de bilenen bir mesire ve gezi alanı. Çocukların da Gökemer’e ilgi duyması için hayali kahramanlarla hikayeleştirdim. Çocukların doğayı sevmesi ve macera dolu öykülere ilgi duyması için, Gökkemer’in Gizemi tamçocuklara göre bir hikâye. Bu hikaye kitabım tüm Balıkesir’e hediye olsun" dedi.

Kitap, çocuklara doğayı sevdirme ve yerel değerin farkındalığını artırma hedefiyle hazırlandı. Yerel turizme katkı sağlaması beklenen eser, hem eğitici hem de macera odaklı anlatımıyla öne çıkıyor.

