İYİ Parti, 2025 Bütçeleri Üzerine Kritik Eleştirilerde Bulundu

İYİ Parti, 2025 Bütçeleri Üzerine Eleştirilerde Bulundu

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri gündeme geldi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Türkiye'nin güvenli bölgeyi ivedilikle genişletmesi gerektiğini belirtti. Uz, "PKK/PYD/YPG kontrolünde bir alana müsaade etmemeliyiz," dedi.

Uz, Suriye’deki gelişmelere atıfta bulunarak, 2011 yılından bu yana devam eden bölme projelerinin sonuç verdiğini vurguladı. Ayrıca, "AB ile yapılan geri kabul anlaşmasını derhal iptal etmeliyiz. Suriyelilerin geri dönüşünü gönüllü ve güvenli olarak temin etmeliyiz," şeklinde konuştu.

Enerji ve Ekonomi Eleştirileri

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, enerji politikalarını eleştirerek, mevcut uygulamaların bilimsel ve ekonomik gerçekliklerden uzak olduğunu savundu. Yaz saati uygulamasının, enerji tasarrufu sağlamak yerine enerji sektöründeki özel şirketlerin karlarını artırmayı amaçladığını ifade etti.

Akburak, "Yaz saati uygulaması insanlarımızın kör karanlıkta işe gitmek zorunda bıraktığı bir garabettir," diyerek, bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin yeterince kullanılmadığını da ekleyerek, bu alanda teşviklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bütçe Adaletsizliği Eleştirildi

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, 2025 yılı bütçesinin belirli kesimlerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtip, "Emekliye, işçiye, çiftçiye ve memura hiçbir kaynak yok," şeklinde konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, aynı işi yapan işçilerin farklı ücretler almasının adaletsizliğe yol açtığını dile getirdi. Ahmet Eşref Fakıbaba ise sağlık alanındaki sorunları paylaşarak, hastaların karşılaştığı zorlukları aktardı.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 2016 yılında hazırlanan "yenidoğan çetesi" raporuna dikkat çekti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu döneminde iddialara dair adım atılmadığını savundu.