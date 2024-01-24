İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu

İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 81 ilde kendi adaylarını belirledi. Bugün İstanbul ve Balıkesir'den sonra Ankara'nın da adayını duyurdu.

Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti'nin Ankara adayı oldu. Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmıştı. 2014'te CHP'den Ankara adayı olması beklenen Yıldırım, Ankaragücü'nün de eski başkanıydı.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM TOPEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Yıldırım, Meral Akşener'in Ankara adayı olarak açıklamasından sonra sosyal medyadan ilk mesajını paylaştı. "Ankara için Bismillah diyerek yola çıkıyoruz." dedi.