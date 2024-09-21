DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.157.381,84 -0,71%

İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, Cemal Dönmezer'in Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merhum Cemal Dönmezer'in cenaze törenine katıldı ve başsağlığı mesajı paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:11
İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, Cemal Dönmezer'in Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti'nin Duygulu Anları

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merhum Cemal Dönmezer'in cenaze törenine iştirak ederek, duygusal anlar yaşadı. Dönmezer, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşlarındandı.

Cenaze Töreni Antalya'da Gerçekleşti

Dervişoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı. Törende, Dönmezer için duygu dolu anlar yaşandı.

Dervişoğlu'ndan Anlamlı Mesaj

Cemal Dönmezer'in vefatının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zor zamanların zorlu dostu, değerli dava arkadaşımız ve sevgili ağabeyim Cemal Dönmezer'i ebediyete uğurladık. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ahirete intikal eden biri, davaya hizmet eden üç kuşakla anılıyorsa, o kişi tarihe mal olmuştur. Mekanın cennet, ruhun şad olsun Cemal ağabey. Allah rahmet eylesin."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Martının Eğlenceli Anı
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağını Ziyaret Etti
3
Trabzon'da Sel Faciası: Yaralı Kadının Tedavisi Devam Ediyor
4
Mersin Bozyazı'da Ortaya Çıkan Hortumlar Göz Doldurdu
5
Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun Anma Töreni
6
Irak, Lübnan'a Tıbbi Yardım Gönderdi
7
İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik