İYİ Parti Başkanı Dervişoğlu, Cemal Dönmezer'in Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti'nin Duygulu Anları
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merhum Cemal Dönmezer'in cenaze törenine iştirak ederek, duygusal anlar yaşadı. Dönmezer, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşlarındandı.
Cenaze Töreni Antalya'da Gerçekleşti
Dervişoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı. Törende, Dönmezer için duygu dolu anlar yaşandı.
Dervişoğlu'ndan Anlamlı Mesaj
Cemal Dönmezer'in vefatının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Zor zamanların zorlu dostu, değerli dava arkadaşımız ve sevgili ağabeyim Cemal Dönmezer'i ebediyete uğurladık. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ahirete intikal eden biri, davaya hizmet eden üç kuşakla anılıyorsa, o kişi tarihe mal olmuştur. Mekanın cennet, ruhun şad olsun Cemal ağabey. Allah rahmet eylesin."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in yol arkadaşlarından Cemal Dönmezer'in Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Çayalanı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.